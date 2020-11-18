Экс-главу Минстроя заподозрили в хищении 700 миллионов

Сейчас Мень является аудитором Счетной палаты. В среду, 18 ноября, генпрокурор Игорь Краснов на заседании Совфеда запросил разрешения задержать Меня. Сенаторы дали его.

Экс-главу Минстроя Михаила Меня заподозрили в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. Тогда политик занимал должность губернатора этого региона, сообщает РИА Новости

Сейчас Мень является аудитором Счетной палаты. В среду, 18 ноября, генпрокурор Игорь Краснов на заседании Совфеда запросил разрешения задержать Меня. Сенаторы дали его.

Михаил Мень руководил Ивановской областью с декабря 2005 года по середину октября 2013 года.