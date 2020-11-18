Экс-главе Минстроя предъявили обвинение в растрате 700 млн рублей

Следователи подтвердили, что по этому же уголовному делу обвиняемыми проходят бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков, который после Меня возглавил область, и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин. Им также инкриминируется растрата.