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Экс-главе Минстроя предъявили обвинение в растрате 700 млн рублей
Следователи подтвердили, что по этому же уголовному делу обвиняемыми проходят бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков, который после Меня возглавил область, и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин. Им также инкриминируется растрата.

Следователи предъявили обвинение в растрате 700 млн рублей аудитору Счетной палаты, бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя СК Светлану Петренко.

Следователи подтвердили, что по этому же уголовному делу обвиняемыми проходят бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков, который после Меня возглавил область, и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин. Им также инкриминируется растрата.

Сейчас Мень является аудитором Счетной палаты. В среду, 18 ноября, генпрокурор Игорь Краснов на заседании Совфеда запросил разрешения задержать Меня. Михаил Мень руководил Ивановской областью с декабря 2005 года по середину октября 2013 года.