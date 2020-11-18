Число жертв COVID-19 в Рязанской области выросло до 75

В России зарегистрировали 20 985 заразившихся (всего 1 991 998), вылечились 25 179 человек (1 501 083), умерли 456 (34 387).

Число жертв COVID-19 в Рязанской области выросло до 75. Об этом в среду, 18 ноября, сообщил столичный оперштаб.

За сутки в регионе выявили 115 новых случаев заражения (с начала пандемии 12 655), выздоровели 169 (всего 9 444), умерли двое пациентов.

В России зарегистрировали 20 985 заразившихся (всего 1 991 998), вылечились 25 179 человек (1 501 083), умерли 456 (34 387).