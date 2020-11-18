Адвокат: потерпевшие по делу Ефремова не отзывали иски к актеру

Ранее трое потерпевших по делу о ДТП с участием Ефремова подали иски к актеру о компенсации морального вреда по миллиону рублей каждому и возмещении затрат на похороны. 21 октября Ефремов выплатил им три миллиона. Семья Захарова подала иски в Хамовнический суд из-за невыплаты 111 тысяч рублей, потраченных на похороны погибшего.

Потерпевшие по делу Михаила Ефремова не отзывали иски к актеру. Об этом заявил ТАСС представитель семьи погибшего рязанца Сергея Захарова Александр Добровинский.

Ранее в СМИ со ссылкой на актера Никиту Джигурду появилась информация, что иски отозваны из суда.

Добровинский назвал заявление Джигурды «очередной попыткой напомнить о себе».

Ранее трое потерпевших по делу о ДТП с участием Ефремова подали иски к актеру о компенсации морального вреда по миллиону рублей каждому и возмещении затрат на похороны. 21 октября Ефремов выплатил им три миллиона.

Семья подала иски в Хамовнический суд из-за невыплаты 111 тысяч рублей, потраченных на похороны погибшего Сергея Захарова.

Предварительная беседа по искам назначена на 23 ноября.

Напомним, 22 октября Ефремову изменили срок наказания с 8 до 7,5 лет, но актер планирует вновь обжаловать приговор. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада», которым управлял рязанец Сергей Захаров. Тот скончался в больнице.