Адвокат Ефремова предложил ему просить президента о помиловании

Ефремов подписал новое соглашение с адвокатом. Через неделю защитник снова навестит актера, когда его переведут из СИЗО в колонию.

Адвокат осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова Андрей Алешкин предложил ему просить президента России о помиловании. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, через неделю он снова навестит Ефремова, когда его уже переведут из СИЗО в колонию.

По данным СМИ, Ефремов лично подписал с ним новое соглашение и он вновь будет защищать актера.

22 октября Ефремову изменили срок наказания с 8 до 7,5 лет, но актер планирует вновь обжаловать приговор. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада», которым управлял рязанец Сергей Захаров. Тот скончался в больнице.