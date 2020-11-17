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Вышедший на свободу рецидивист обокрал обувной магазин в Рыбном
При ревизии сотрудники магазина не досчитались некоторой суммы. Посмотрели записи с камеры и увидели, что один из посетителей воспользовался тем, что продавец общается с покупателем, и забрал часть денег из кассы.

Вышедший на свободу рецидивист обокрал обувной магазин в Рыбном. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

При ревизии сотрудники магазина не досчитались 8 500 рублей. Посмотрели записи с камеры и увидели, что один из посетителей воспользовался тем, что продавец общается с покупателем, и забрал часть денег из кассы. Полицейские узнали 36-летнего жителя деревни Баграмово, которого уже судили за кражу, грабеж и разбой. Он только недавно отбыл наказание за похожее преступление.

Подозреваемого разыскали и задержали. Оказалось, что он потратил деньги на наркотики.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.