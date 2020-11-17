Во Владимирской области ввели режим ЧС из-за разлива цистерн с мазутом

На перегоне Новки-1- Тереховицы в Камешковском районе сошли 30 вагонов состава из 64 вагонов. По данным областного ГУ МЧС, разлились шесть цистерн. Площадь разлива мазута — 12,5 тысячи квадратных метров.

Во Владимирской области ввели режим ЧС из-за разлива цистерн с мазутом. Об этом сообщила администрация региона.

В понедельник, 16 ноября, на перегоне Новки-1- Тереховицы в Камешковском районе сошли 30 вагонов состава из 64 вагонов. По данным областного ГУ МЧС , разлились шесть цистерн. Площадь разлива мазута — 12,5 тысячи квадратных метров.

В результате происшествия погиб 45-летний обходчик, повреждено железнодорожное полотно в оба направления.

Движение поездов между станциями Владимир и Ковров временно остановили.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).