Вакцина «Вектора» от COVID-19 будет бесплатной для россиян

Речь идет о препарате «ЭпиВакКорона». Директор «Вектора» подчеркнул, что «ни о какой коммерческой продаже данной вакцины не может быть и речи»

Вакцина от COVID-19 научного центра «Вектор» Роспотребнадзора будет бесплатной для россиян. Об этом во вторник, 17 ноября, заявил директор «Вектора» Ринат Максютов на виртуальном симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19», передает РИА Новости.

Речь идет о препарате «ЭпиВакКорона». Максютов подчеркнул, что «ни о какой коммерческой продаже данной вакцины не может быть и речи»