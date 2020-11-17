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В Wink на эксклюзивных правах доступна драма «Сибирь»
Мировая премьера картины легендарного американского кинорежиссера Абеля Феррара c Уиллемом Дефо в главной роли состоялась на Берлинском кинофестивале в феврале 2020 года. Фильм «Сибирь» — это история владельца бара, который отправляется в самое невероятное путешествие своей жизни. Финал этого путешествия непредсказуем — ведь перед ним бескрайняя Сибирь.

В Wink на эксклюзивных правах доступен новый фильм «Сибирь» легендарного американского кинорежиссера Абеля Феррара c Уиллемом Дефо в главной роли. Мировая премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале в феврале 2020 года.

Фильм «Сибирь» — это история владельца бара, который отправляется в самое невероятное путешествие своей жизни. Финал этого путешествия непредсказуем — ведь перед ним бескрайняя Сибирь. Главную роль в фильме исполнил известный актер и четырехкратный номинант на премию «Оскар» Уиллем Дефо, известный по фильмам «Ван Гог», «Маяк», «На пороге вечности», «Проект Флорида», «Тень вампира» и «Взвод». Также в картине снимались Дуня Сычева, сыгравшая в кинолентах «Хэппи-Энд», «Маруся», и актер Саймон МакБерни, известный по фильмам «Шпион, выйди вон!», «Последний король Шотландии».

Режиссер и автор сценария Абель Феррара — легендарный кинорежиссер, многократный номинант Венецианского, Каннского и Берлинского кинофестивалей. Среди его самых известных работ — «Плохой лейтенант», «Похитители тел», «Пазолини», «Живьем во Франции», «Отель „Новая роза“», «Похороны» и другие фильмы.

«После „Пазолини“ ко мне начали приходить сумасшедшие странные образы, они не были урбанистическими и современными. И я просто позволил им развиваться в моем воображении. Это место похоже на мир Джека Лондона с собаками, неожиданными встречами, остановками в путешествии, которые были определены совершенно различными местами и временем. Я не пытаюсь написать идеальный сценарий, а скорее собрать образы, проникнуть в глубины памяти, создать новые возможности, бросить вызов нашему мышлению, чтобы запечатлеть переживания, которые будут достаточно актуальными и найдут свой отклик у аудитории», — рассказал кинорежиссер Абель Феррара.

Трейлер фильма можно посмотреть здесь.

Справка:

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (50 000 позиций).