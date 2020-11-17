В Рязанском технологическом колледже открыли пять мастерских

Рязанский технологический колледж победил в конкурсе на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета, и в рамках его реализации в учебном заведении оборудовано пять мастерских: «Интернет-маркетинг», «Банковское дело», «Бухгалтерский учет», «Графический дизайн» и «Технологии моды».

В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» в Рязанском технологическом колледже открыли мастерские по направлению «Искусство, дизайн и сфера услуг». Об этом во вторник, 17 ноября, сообщил сайт регионального минобразования.

На церемонии открытия были зампред областного правительства Роман Петряев и глава минобразования Ольга Щетинкина.

Рязанский технологический колледж победил в конкурсе на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета, и в рамках его реализации в учебном заведении оборудовано пять мастерских: «Интернет-маркетинг», «Банковское дело», «Бухгалтерский учет», «Графический дизайн» и «Технологии моды».

«Всего в этом году в регионе в рамках нацпроекта будет открыто 19 современных мастерских. Очень важно, чтобы наша молодежь получала в Рязанской области самое лучшее образование, оставалась жить и работать на своей малой родине», — отметил Роман Петряев.

Для мастерских закупили интерактивные панели, компьютеры и ноутбуки, МФУ, швейное оборудование, графические планшеты, аудио-и видео оборудование. По словам Ольги Щетинкиной, это позволит повысить качество подготовки студентов для предприятий региона.

Также в этом году в рамках нацпроекта «Образование» в Рязанском педагогическом колледже открыли четыре мастерские по направлению «Социальная сфера». Всего до 2024 года в учреждениях среднего-профессионального образования появится 50 новых, хорошо оснащенных мастерских.