В Рязани ввели карантин по хламидиозу птиц

Соответствующее постановление регионального управления ветеринарии опубликовали во вторник, 17 ноября. Очаг заражения обнаружили в Песочне.

В Рязани ввели карантин по хламидиозу птиц. Соответствующее постановление регионального управления ветеринарии опубликовали во вторник, 17 ноября.

Очаг заражения обнаружили в квартире №83 дома № 21 корпус 3 на улице Зубковой. Теперь в ней проведут дезинфекцию, зараженную птицу умертвят, а здоровых станут лечить антибиотиками.

Ограничения продлятся 30 дней.