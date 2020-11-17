В Рязани ввели карантин по хламидиозу птиц
Соответствующее постановление регионального управления ветеринарии опубликовали во вторник, 17 ноября. Очаг заражения обнаружили в Песочне.
В Рязани ввели карантин по хламидиозу птиц. Соответствующее постановление регионального управления ветеринарии опубликовали во вторник, 17 ноября.
Очаг заражения обнаружили в квартире №83 дома № 21 корпус 3 на улице Зубковой. Теперь в ней проведут дезинфекцию, зараженную птицу умертвят, а здоровых станут лечить антибиотиками.
Ограничения продлятся 30 дней.