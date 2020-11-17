В Роспотребнадзоре рассказали, сколько продлятся ограничения из-за COVID-19
Замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский выступал на виртуальном симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19». По его словам, вакцина от коронавируса не сможет сразу стать «спасением», передает РИА Новости.
Замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский рассказал, сколько продлятся ограничения из-за COVID-19. По его словам, вакцина от коронавируса не сможет сразу стать «спасением»,
Во вторник, 17 ноября, Смоленский выступал на виртуальном симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19». Он уточнил, что ограничительные меры сохранят, «пока эта инфекция несет угрозу здоровью людей».