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В РГАТУ прошел финал Всероссийского конкурса среди школьников «АгроНТИ-2020»
В финале конкурса по четырем направлениям («АгроМетео», «АгроКосмос», «АгроКоптеры» и «АгроРоботы») принимали участие победители проходивших в сентябре региональных этапов.

7 ноября в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева прошел финал Всероссийского конкурса среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов «АгроНТИ-2020».

Цель конкурса — привлечение детей и молодежи села в проектно-исследовательскую деятельность в области инновационных технологий сельского хозяйства и ранней профессиональной ориентации в мире возникающих новых профессий.

В финале конкурса по четырем направлениям («АгроМетео», «АгроКосмос», «АгроКоптеры» и «АгроРоботы») принимали участие победители проходивших в сентябре региональных этапов.

С видеообращением к участникам и гостям конкурса обратился советник генерального директора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Иван Бортник, а также представители компаний-организаторов ГК «Геоскан» и ГК «СКАНЭКС».

«Конкурс с каждым годом расширяет свою географию и увеличивает количество участников. В текущем году был установлен своеобразный рекорд — более 32 000 участников из 19 регионов России. В скором времени возможности для участников расширятся! — отметил, приветствуя участников, Иван Бортник. — Планируется, что в их распоряжении появится „рой спутников“, которыми можно будет управлять и задавать определенные задачи».

Всего в финале конкурса, проходившего на базе университета, приняли участие 19 школьников из сельских школ региона. После подведения итогов пять учеников из Рязанской области стали победителями. В номинации «АгроРоботы» первое место занял Кирилл Миленин. В номинации «АгроМетео» три призовых места распределились между рязанскими школьниками: Софьей Баснер и Алексей Щербаков — первое место, Артем Григорьев — второе место, Александра Догадина — третье место.

Победителей конкурса наградили дипломами и ценными призами.