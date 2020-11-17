В октябре рязанские газовики заключили более 160 договоров реструктуризации долга

164 договора реструктуризации задолженности заключили сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» с абонентами — физическими лицами в октябре 2020 года на общую сумму более 5 миллионов рублей. Всего же с начала года рассрочку оформили 606 абонентов на сумму 19,4 миллиона рублей.

164 договора реструктуризации задолженности заключили сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» с абонентами — физическими лицами в октябре 2020 года на общую сумму более 5 миллионов рублей. Всего же с начала года рассрочку оформили 606 абонентов на сумму 19,4 миллиона рублей.

«Договор реструктуризации задолженности, иными словами договор рассрочки, позволяет выплачивать сумму долга по частям, а не всю сразу. Для заключения такого договора необходимо просто обратиться в отделение „Газпром межрегионгаз Рязань“ по месту жительства» — отметил заместить начальника отдела по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Андрей Гераськин.

Что касается юридических лиц, то с начала 2020 года компания заключила два договора уступки (перевода долга) с предприятиями региона на общую сумму свыше 1, 7 миллиона рублей.