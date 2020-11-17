В Москве продлили «дистанционку» для учеников 6-11 классов

Соответствующий указ мэра столицы Сергея Собянина опубликовали во вторник, 17 ноября. Он отметил, что количество заболевших школьников этого возраста последний месяц находится примерно на одном уровне, также стабилизировалась заболеваемость в основной группе риска — людей старше 65 лет.

В Москве продлили «дистанционку» для учеников 6-11 классов. Соответствующий указ мэра столицы Сергея Собянина опубликовали во вторник, 17 ноября.

Удаленный режим обучения будет действовать до 6 декабря.

Собянин отметил, что количество заболевших школьников этого возраста последний месяц находится примерно на одном уровне, также стабилизировалась заболеваемость в основной группе риска — людей старше 65 лет.

При этом количество случаев заражения COVID-19 продолжает расти.

«Я уверен, что эта мера спасет здоровье и жизнь многих москвичей, в том числе ваших родных и близких», — прокомментировал мэр продление «дистанционки».