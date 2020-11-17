В квартирах предложили ввести обязательные проверки электропроводки

Неисправная электропроводка зачастую приводит к пожарам. На это указала автор инициативы, председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Она считает нужным привлекать к персональной ответственности тех, кто будет осуществлять обязательные проверки.

В квартирах россиян предложили ввести обязательные проверки электропроводки. С такой инициативой выступили в Общественной палате и НП «ЖКХ Контроль», письмо направили Минстроя Иреку Файзуллину, пишут «Известия».

Сейчас управляющие компании (УК) дважды в год проверяют проводку только в подъездах. За состояние электросетей в квартирах отвечают сами жильцы.

Отмечается, что устроить обязательные проверки проводки в квартирах сложно из-за того, что собственники не обязаны впускать проверяющих. При этом, неисправная электропроводка зачастую приводит к пожарам. На это указала автор инициативы, председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Она считает нужным привлекать к персональной ответственности тех, кто будет осуществлять обязательные проверки.

Главный инженер компании по строительству и монтажу линий электропередач «Олармик» Михаил Аристов пояснил изданию, что средний срок службы проводки составляет около 30 лет. При прокладке внутри стен она может работать дольше, однако из-за больших нагрузок от электроприборов проводка может выйти из строя. Поэтому, как отмечает Аристов, ее следует периодически проверять.

Эксперт пояснил, что проверку нужно осуществлять специальным прибором мегаомметром. Он делает замеры сопротивления изоляции. По словам Аристова, средняя стоимость таких работ оптом — тысяча рублей на квартиру.