Стали известны подробности ночной аварии в Песочне
Во вторник, 17 ноября, примерно в 1:10, у дома №14/16 на улице Советской Армии 42-летний рязанец на Renault Sandero, по предварительной информации, не справился с управлением.
Пресс-служба рязанского УМВД сообщила подробности ночной аварии в Песочне. В ней пострадал мужчина.
Во вторник, 17 ноября, примерно в 1:10, у дома №14/16 на улице Советской Армии 42-летний рязанец на Renault Sandero, по предварительной информации, не справился с управлением. Машина врезалась в опору фонаря.
Водителя госпитализировали.