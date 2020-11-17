Соцсети: в Песочне произошло серьезное ДТП
На фотографии с места аварии видно поврежденную легковую машину и спасателей. По словам автора снимка, ДТП случилось на пересечении улиц Советской Армии и Новоселов.
В Песочне произошло серьезное ДТП. Об этом сообщил подписчик группы «
На фотографии с места аварии видно поврежденную легковую машину и спасателей. По словам автора снимка, ДТП случилось на пересечении улиц Советской Армии и Новоселов.
«Время 1.15 — срезали дверь водительскую», — прокомментировал он фотографию.
Позже в полиции рассказали подробности аварии.