Шведский инвестор запланировал вложить миллиард в производство лекарства от гемофилии в Скопинском районе

Во вторник, 17 ноября, рязанский губернатор Николай Любимов встретился с гендиректором компании в России и странах СНГ Вячеславом Дербижем и вице-президентом компании Sobi в странах Восточной Европы и России Константином Бакайкиным.

Шведский инвестор Sobi запланировал вложить более миллиарда рублей в производство лекарства от гемофилии в Скопинском районе. Во вторник, 17 ноября, рязанский губернатор Николай Любимов встретился с гендиректором компании в России и странах СНГ Вячеславом Дербижем и вице-президентом компании Sobi в странах Восточной Европы и России Константином Бакайкиным. Об этом сообщил сайт областного правительства.

В совещании также участвовали зампред регионального правительства Светлана Горячкина, директор ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Министерства промышленности и торговли России Владислав Шестаков, руководитель ООО «Скопинфарм» Инга Нижарадзе, президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулев, руководители профильных региональных министерств.

На площадке ООО «Скопинфарм» в Скопинском районе участники встречи обсудили проект, который направлен на производство инновационного препарата «Элоктейт». Его применяют в лечении гемофилии.

«Сотрудничество с такой крупной международной фармацевтической компанией как Sobi имеет особое значение для Рязанской области с точки зрения укрепления инвестиционного потенциала, создания новых рабочих мест», — сказал губернатор.

По его мнению, для Рязанской области сотрудничество Sobi и предприятия «Скопинфарм» поможет в формировании фармацевтического кластера, в который уже входит «Скопинфарм». Предприятие уже производит десятки наименований лекарств, в том числе препаратов крови.

«За счет локализации фармацевтического производства компании Sobi удастся освоить выпуск новой продукции, необходимой нашему здравоохранению. Правительство области готово обеспечить со своей стороны комфортный режим работы в нашем регионе», — подчеркнул глава региона.

Директор ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Министерства промышленности и торговли России Владислав Шестаков уточнил, что в этом году «Элоктейт» зарегистрирован в России. Это обеспечивает больным гемофилией доступ к инновационным препаратам.

Вице-президент компании Sobi в странах Восточной Европы и России Константин Бакайкин поблагодарил Любимова за поддержку, отметив, что сегодня Sobi имеет представительства в 30 странах. По его словам, планируется поэтапная локализация производства на площадке предприятия «Скопинфарм».

Генеральный директор «Скопинфарм» Инга Нижарадзе рассказала, что соглашения о партнерстве с биофармацевтической компанией Sobi «открывает новые перспективы в области производства препаратов крови».

Президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулев подчеркнул, что в регионе действует одно из старейших в России обществ больных гемофилией.

«Оно славится на всю страну пропагандой безвозмездного донорства, проводит акцию „Река жизни“, которая очень популярна в регионе и позволила спасти много человеческих жизней. Теперь шансов полноценно жить у больных гемофилией в Рязанской области станет еще больше», — считает Жулев.