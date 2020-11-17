Шиловец украл у пенсионерки лук и поджег ее дом

Житель Шилова обокрал пенсионерку и поджег ее дом, чтобы скрыть следы преступления. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД. Подозреваемого задержали.

Житель Шилова обокрал пенсионерку и поджег ее дом, чтобы скрыть следы преступления. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В последнее время 65-летняя женщина проживала в другом месте. 40-летний мужчина, которого неоднократно судили за кражи, знал об этом. Ночью он пробрался в дом, вынес мешки с луком и другие запасы пенсионерки, а затем устроил пожар.

После этого рецидивист попытался продать лук, чем и привлек к себе внимание полиции. Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК.