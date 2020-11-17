Рязанский подросток пойдет под суд за торговлю наркотиками

Следователи выяснили, что летом 17-летний студент в интернете получил информацию о расположении оптовой партии «синтетики» для «закладок». Он нашел сверток, в котором было восемь граммов наркотиков. Молодой человек не успел продать запрещенные вещества, но, как выяснили следователи, ранее он сбывал наркотики через «закладки».

Рязанский подросток пойдет под суд за торговлю наркотиками. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщил региональный следком.

Следователи выяснили, что летом 17-летний студент в интернете получил информацию о расположении оптовой партии «синтетики» для «закладок». Он нашел сверток, в котором было восемь граммов наркотиков. Молодой человек не успел продать запрещенные вещества, но, как выяснили следователи, ранее он сбывал наркотики через «закладки».

На юношу завели дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»). Дело передали в суд.

«В рамках расследования уголовного дела юноша полностью признал себя виновным и очень сожалел о совершенном, поясняя следователям, что с наркотиками он больше связываться не будет», — добавили в следкоме.