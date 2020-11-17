Рязанский подросток пойдет под суд за торговлю наркотиками. Об этом во вторник, 17 ноября,
Следователи выяснили, что летом 17-летний студент в интернете получил информацию о расположении оптовой партии «синтетики» для «закладок». Он нашел сверток, в котором было восемь граммов наркотиков. Молодой человек не успел продать запрещенные вещества, но, как выяснили следователи, ранее он сбывал наркотики через «закладки».
На юношу завели дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»). Дело передали в суд.
«В рамках расследования уголовного дела юноша полностью признал себя виновным и очень сожалел о совершенном, поясняя следователям, что с наркотиками он больше связываться не будет», — добавили в следкоме.