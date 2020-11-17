Рязанские врачи выходили новорожденную весом менее 500 граммов

Об этом сообщил региональный минздрав в Международный день недоношенных детей, 17 ноября. За годы работы перинатального центра его специалисты выходили более четырех тысяч недоношенных детей. Самые маленькими пациентками оказались две девочки, родившиеся в 2019 году

В Рязанском перинатальном центре врачи выходили новорожденную весом менее 500 граммов. Об этом сообщил региональный минздрав в Международный день недоношенных детей, 17 ноября.

За годы работы перинатального центра его специалисты выходили более четырех тысяч недоношенных детей. Самые маленькими пациентками оказались две девочки, родившиеся в 2019 году: она из них весила 760 граммов, другая — 472 грамма. Обеих девочек родители назвали Ксениями.

Обычно в Международный день недоношенных детей в перинатальном центре устраивают праздники, на которые приглашают бывших пациентов с родителями. В этом году из-за пандемии встречу отменили.