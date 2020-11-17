Рязанские врачи впервые провели сложную операцию по удалению камня из желчного протока

Рязанские врачи впервые провели сложную операцию методом «рандеву». Они удалили камень, который провалился в главный желчный проток из желчного пузыря молодой пациентки, рассказал главврач ОКБ Андрей Карпунин «ВКонтакте».

Рязанские врачи впервые провели сложную операцию методом «рандеву». Они удалили камень, который провалился в главный желчный проток из желчного пузыря молодой пациентки, рассказал главврач ОКБ Андрей Карпунин « ВКонтакте ».

Он отметил, что испытывает гордость за своих коллег.

По словам главврача, ситуация осложнилась из-за анатомических особенностей женщины. Поэтому врачи применили методику, которая потребовала подключения хирургов разных специальностей.

«Название методики определяет основной ее смысл: встреча инструментов в двенадцатиперстной кишке… Чтобы найти путь в желчный проток и восстановить его проходимость, рентгенхирургическая бригада объединилась с бригадой эндоскопических хирургов», — рассказал Карпунин.

Он добавил, что операция стала возможной благодаря тому, что многопрофильная больница позволяет объединять знания разных специалистов для успешного лечения пациентов .

Женщину выписали уже на следующий день в удовлетворительном состоянии.