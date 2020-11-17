Рязанка пожаловалась, что детей не пускают в школу в мороз

Судя по фотографии, речь идет о школе №48 на улице Октябрьской. Женщина рассказала, что все классы заходят в школу в разное время, «чтобы соблюдали дистанцию».

Рязанка Екатерина Бакеева на своей странице в соцсети пожаловалась, что детей не пускают в школу в мороз. Судя по фотографии, речь идет о школе №48 на улице Октябрьской.

Женщина рассказала, что все классы заходят в школу в разное время, «чтобы соблюдали дистанцию».

«Вот так дети ждут в -8, когда их впустят в школу, — прокомментировала горожанка снимок. — Школу посещают трое детей, и у всех занятия начинаются в разное время, нереально каждого отдельно возить! Это бред, что вообще творится!»