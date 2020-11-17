Рязанцам напомнили о пользе соблюдения правил энергосбережения

Сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» в рамках фестиваля #ВместеЯрче призывают к бережному отношению к энергоресурсам и важности энергосбережения. Соблюдение в быту простых правил сбережения электрической энергии не только снижает расходы на оплату использованных энергоресурсов, но и оказывает благотворное влияние на экологическую обстановку в регионе.

Сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» в рамках фестиваля #ВместеЯрче призывают к бережному отношению к энергоресурсам и важности энергосбережения.

Соблюдение в быту простых правил сбережения электрической энергии не только снижает расходы на оплату использованных энергоресурсов, но и оказывает благотворное влияние на экологическую обстановку в регионе. Поэтому энергетики советуют жителям Рязанской области:

Использовать энергосберегающие лампы (люминесцентные и светодиодные ). Замена десяти обычных лампочек накаливания на энергосберегающие сократит расходы электроэнергии на 430 кВт*ч в год — это ощутимая экономия для семейного бюджета.

Замена десяти обычных лампочек накаливания на энергосберегающие сократит расходы электроэнергии на 430 кВт*ч в год — это ощутимая экономия для семейного бюджета. Покупать бытовую технику с высоким классом энергоэффективности. Оборудование классов «А» и «В» потребляет меньше электричества, чем техника энергоемких классов «Е», «F» и «G». Разница в потреблении энергии между ними может достигать 1 кВт*ч в сутки.

Разместить холодильник подальше от источников тепла — плиты и батареи. Толстый слой льда в морозильной камере ухудшает охлаждение продуктов и увеличивает потребление электричества, поэтому нужно почаще размораживать морозильную камеру.

Использовать стиральную машину при полной ее загрузке. Перед стиркой рационально сортировать белье по типам ткани, цвету и степени загрязненности. При слабом загрязнении — разумно отказаться от предварительной стирки, выбирая щадящие режимы.

Кипятить электрическим чайником только то количество воды, которое необходимо для употребления (но не меньше метки «min»).

При приготовлении на электрической использовать плите пищи те конфорки, которые меньше или равны диаметру посуды. Накрывать кастрюлю крышкой и пользоваться посудой с плоским дном. После закипания жидкости для экономии потребления электроэнергии необходимо снизить нагрузку.

Выключать из розетки приборы, которые не используются в данный момент. Значительная экономия достигается, если после просмотра телевизора или работы на компьютере полностью отключать их из сети, а не оставлять его в режиме «ожидания». Соблюдение этого правила ко всем бытовым приборам.

Очищать как можно чаще пылесборник пылесоса — это не только сэкономит потребление электроэнергии, но и продлит срок его службы бытового прибора.

Заменить электрическую проводку, если у вас старая, — этим не только сокращаются потери электроэнергии, но и повышается пожарная безопасность.