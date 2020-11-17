Рязанцам напомнили о пользе соблюдения правил энергосбережения
Сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» в рамках фестиваля #ВместеЯрче призывают к бережному отношению к энергоресурсам и важности энергосбережения. Соблюдение в быту простых правил сбережения электрической энергии не только снижает расходы на оплату использованных энергоресурсов, но и оказывает благотворное влияние на экологическую обстановку в регионе.
Сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» в рамках фестиваля #ВместеЯрче призывают к бережному отношению к энергоресурсам и важности энергосбережения.
Соблюдение в быту простых правил сбережения электрической энергии не только снижает расходы на оплату использованных энергоресурсов, но и оказывает благотворное влияние на экологическую обстановку в регионе. Поэтому энергетики советуют жителям Рязанской области:
- Использовать энергосберегающие лампы (люминесцентные и светодиодные). Замена десяти обычных лампочек накаливания на энергосберегающие сократит расходы электроэнергии на 430 кВт*ч в год — это ощутимая экономия для семейного бюджета.
- Покупать бытовую технику с высоким классом энергоэффективности. Оборудование классов «А» и «В» потребляет меньше электричества, чем техника энергоемких классов «Е», «F» и «G». Разница в потреблении энергии между ними может достигать 1 кВт*ч в сутки.
- Разместить холодильник подальше от источников тепла — плиты и батареи. Толстый слой льда в морозильной камере ухудшает охлаждение продуктов и увеличивает потребление электричества, поэтому нужно почаще размораживать морозильную камеру.
- Использовать стиральную машину при полной ее загрузке. Перед стиркой рационально сортировать белье по типам ткани, цвету и степени загрязненности. При слабом загрязнении — разумно отказаться от предварительной стирки, выбирая щадящие режимы.
- Кипятить электрическим чайником только то количество воды, которое необходимо для употребления (но не меньше метки «min»).
- При приготовлении на электрической использовать плите пищи те конфорки, которые меньше или равны диаметру посуды. Накрывать кастрюлю крышкой и пользоваться посудой с плоским дном. После закипания жидкости для экономии потребления электроэнергии необходимо снизить нагрузку.
- Выключать из розетки приборы, которые не используются в данный момент. Значительная экономия достигается, если после просмотра телевизора или работы на компьютере полностью отключать их из сети, а не оставлять его в режиме «ожидания». Соблюдение этого правила ко всем бытовым приборам.
- Очищать как можно чаще пылесборник пылесоса — это не только сэкономит потребление электроэнергии, но и продлит срок его службы бытового прибора.
- Заменить электрическую проводку, если у вас старая, — этим не только сокращаются потери электроэнергии, но и повышается пожарная безопасность.
Подробную информацию о принципах энергосбережения и необходимости рационального использования энергоресурсов можно получить на сайте Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче и