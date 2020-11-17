Россияне смогут сообщать о заражении COVID-19 в новом приложении
Заразившийся через приложение предупредит о своей болезни всех, с кем контактировал в течение двух недель. В Минцифры уточнили, что приложение не будет собирать информацию о пользователях.
Россияне смогут добровольно сообщать о заражении COVID-19 в новом приложении. Его разработало Минцифры,
Заразившийся через приложение предупредит о своей болезни всех, с кем контактировал в течение двух недель. В Минцифры уточнили, что приложение не будет собирать информацию о пользователях.
«Самое важное — что использование приложения абсолютно анонимно и безопасно. Не требуется регистраций — достаточно его установить и активировать», — подчеркнул глава Минцифры Максут Шадаев.
Предполагается, что приложение запустят в ближайшее время.