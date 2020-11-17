Правительство выделило дополнительные деньги на выплаты для детей

С 1 июня ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет получают семьи с низкими доходами. Размер пособия — половина регионального прожиточного минимума на ребенка, это примерно 5,5 тысячи рублей (зависит от субъекта).

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 61,8 миллиарда рублей для выплат на детей от трех до семи лет. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщил сайт Правительства.

Отмечается, что необходимость «дополнительного финансирования связана с увеличением количества детей, чьи родители имеют право на выплату».

С 1 июня ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет получают семьи с низкими доходами. Размер пособия — половина регионального прожиточного минимума на ребенка, это примерно 5,5 тысячи рублей (зависит от субъекта).

Подобные пособия получают уже более 4,2 миллиона человек.