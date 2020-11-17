Опубликован список детсадов Рязани со свободными местами

Для направления в детсад родителям необходимо обратиться в МФЦ до 27 ноября, чтобы внести соответствующие изменения в базу данных. Также нужно подать заявление в комиссию по решению вопросов комплектования муниципальных ДОУ (улица Ленина, 45а) или направить его по электронной почте uomp-komissia@mail.ru в рабочие дни с 16 по 27 ноября.

Опубликован список детсадов Рязани со свободными местами. Вопрос о вакантных местах обсудили на совещании, которое провела замглавы администрации Надежда Штевнина.

Для направления в детсад родителям необходимо обратиться в МФЦ до 27 ноября, чтобы внести соответствующие изменения в базу данных. Также нужно подать заявление в комиссию по решению вопросов комплектования муниципальных ДОУ (улица Ленина, 45а) или направить его по электронной почте uomp-komissia@mail.ru в рабочие дни с 16 по 27 ноября.

Приказ с результатами рассмотрения заявлений опубликуют 9 декабря на сайте управления образования и администрации Рязани.