Опрос показал, сколько рязанцев получают «белую» зарплату

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей Рязанской области и выяснила, как они получают зарплату. При этом «белую» зарплату чаще начисляют представителям сфер «Добыча сырья», «Банки» и «Госслужба».

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей Рязанской области и выяснила, как они получают зарплату.

Оказалось, что 75% опрошенных работают за «белые» деньги, то есть всю сумму им платят официально. 17% рязанцев получают «серую» зарплату (частично официально), 5% — «черную» (полностью неофициально).

При этом «белую» зарплату чаще начисляют представителям сфер «Добыча сырья», «Банки» и «Госслужба», «серую» — представителям сфер «Туризм, гостиницы, рестораны», «Автобизнес» и «Транспорт, логистика», «черную» — представителям сферы «Искусство, масс-медиа».