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Оперштаб: 24 рязанца подключены к ИВЛ
По данным на 17 ноября в рязанских больницах находятся 448 пациента с коронавирусом, трое из них дети. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

По данным на 17 ноября в рязанских больницах находятся 448 пациента с коронавирусом, трое из них дети. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Состояние 80 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 321 — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 47 пациентов, 24 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных зараженных болезнь протекает в легкой форме, они находятся на карантине и проходят лечение на дому.