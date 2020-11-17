Оперштаб: 24 рязанца подключены к ИВЛ

По данным на 17 ноября в рязанских больницах находятся 448 пациента с коронавирусом, трое из них дети. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

По данным на 17 ноября в рязанских больницах находятся 448 пациента с коронавирусом, трое из них дети. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Состояние 80 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 321 — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 47 пациентов, 24 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных зараженных болезнь протекает в легкой форме, они находятся на карантине и проходят лечение на дому.