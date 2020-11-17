Онищенко назвал способы уменьшить риск заражения COVID-19
Бывший главный санитарный врач высказался против тотальных ограничений из-за COVID-19 и поддержал изоляцию пенсионеров и людей с проблемами с онкологией и сердцем.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью
По его словам, нужно хорошо питаться и следить за уровнем витамина D, который стимулирует иммунную систему. Онищенко также рекомендовал заниматься спортом. Депутат напомнил, что любая простуда ослабляет иммунитет и посоветовал одеваться по погоде и поддерживать дома нормальную температуру.
Бывший главный санитарный врач высказался против тотальных ограничений из-за COVID-19 и поддержал изоляцию пенсионеров и людей с проблемами с онкологией и сердцем.