Начало смертельной драки около рязанского клуба попало на видео

Драка произошла 16 августа. Примерно в 5 утра двое незнакомых ранее рязанцев поссорились из-за девушки. Во время потасовки 28-летний мужчина ударил 39-летнего оппонента кулаком в лицо.

Начало смертельной драки около рязанского клуба попало на видео. Ролик опубликовала телекомпания «Город».

Драка произошла 16 августа. Примерно в 5 утра двое незнакомых ранее рязанцев поссорились из-за девушки. Во время потасовки 28-летний мужчина ударил 39-летнего оппонента кулаком в лицо, отчего тот упал и ударился головой о тротуарную плитку. через несколько дней потерпевший попал в больницу и умер.

На подозреваемого завели уголовное дело по части 1 статьи 109 УК, материалы передали в суд.