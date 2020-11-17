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Начало смертельной драки около рязанского клуба попало на видео
Драка произошла 16 августа. Примерно в 5 утра двое незнакомых ранее рязанцев поссорились из-за девушки. Во время потасовки 28-летний мужчина ударил 39-летнего оппонента кулаком в лицо.

Начало смертельной драки около рязанского клуба попало на видео. Ролик опубликовала телекомпания «Город».

Драка произошла 16 августа. Примерно в 5 утра двое незнакомых ранее рязанцев поссорились из-за девушки. Во время потасовки 28-летний мужчина ударил 39-летнего оппонента кулаком в лицо, отчего тот упал и ударился головой о тротуарную плитку. через несколько дней потерпевший попал в больницу и умер.

На подозреваемого завели уголовное дело по части 1 статьи 109 УК, материалы передали в суд.