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На рязанском мясокомбинате нашли «просрочку», мух и грязь
На рязанском предприятии «Союзптицепром», которое находится на 197 километре Окружной дороги, провели внеплановую проверку. Об этом сообщил региональный Россельхознадзор.

На рязанском предприятии «Союзптицепром», которое находится на 197 километре Окружной дороги, провели внеплановую проверку. Об этом сообщил региональный Россельхознадзор.

Оказалось, что в морозилках хранили обезличенную продукцию и просроченное мясо, за температурным режимом не следили, качество уборки и дезинфекции не контролировали. Кроме того, в цехе были мухи, плитка со сколами и ржавое оборудование.

В отношении производителя возбудли дело по части 1 статьи 14.43 КоАП. ООО «Союзптицепром» признали виновным в нарушении требований технического регламента. Более 1 100 кг потенциально опасной продукции уничтожили, предприятие оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Организация обжаловала решение в Арбитражном суде, но тот поддержал доводы Россельхознадзора. Решение суда вступило в законную силу.