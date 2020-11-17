На рязанском мясокомбинате нашли «просрочку», мух и грязь

На рязанском предприятии «Союзптицепром», которое находится на 197 километре Окружной дороги, провели внеплановую проверку. Об этом сообщил региональный Россельхознадзор.
Оказалось, что в морозилках хранили обезличенную продукцию и просроченное мясо, за температурным режимом не следили, качество уборки и дезинфекции не контролировали. Кроме того, в цехе были мухи, плитка со сколами и ржавое оборудование.
В отношении производителя возбудли дело по части 1 статьи 14.43 КоАП. ООО «Союзптицепром» признали виновным в нарушении требований технического регламента. Более 1 100 кг потенциально опасной продукции уничтожили, предприятие оштрафовали на 50 тысяч рублей.
Организация обжаловала решение в Арбитражном суде, но тот поддержал доводы Россельхознадзора. Решение суда вступило в законную силу.