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На подъезде к Калуге снизят разрешенную скорость
На этих участках за два года произошло 24 ДТП, в которых 4 человека погибли, 16 пострадали. Основные виды нарушений — выезд с второстепенной дороги, наезды на пешеходов, встречное и попутное столкновение транспортных средств.

С 20 ноября на подъезде к Калуге уменьшится максимально разрешенная скорость. Об этом со ссылкой на «Росавтодор» пишет «Калуга поиск».

Скорость будет снижена на двух участках трассы М-3 «Украина». На подъезде к Калуге с 8 по 9 км (от транспортной развязки Южного обхода до Мстихино) скорость уменьшат до 60 км/ч. На 12 км трассы (поворот на санаторий «Строитель») скорость снизят до 70 км/ч.

На этих участках за два года произошло 24 ДТП, в которых 4 человека погибли, 16 пострадали. Основные виды нарушений — выезд с второстепенной дороги, наезды на пешеходов, встречное и попутное столкновение транспортных средств.