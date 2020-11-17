Коронавирус мутировал в Сибири

Об этом РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, определенные изменения позволяют предположить, что в Сибири формируется свой вариант вируса.

В Сибирском регионе мутировал вариант коронавируса SARS-CoV-2. Об этом РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, определенные изменения позволяют предположить, что в Сибири формируется свой вариант вируса. При этом мутации не усиливают возбудитель и не влияют на эпидемиологические аспекты, отметила Попова.

В Роспотребнадзора уточнили, что своей разновидности вируса в Сибири нет, речь идет лишь о единичных вариантах его мутаций.