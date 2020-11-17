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Касимовские медики объявили сбор на лечение коллеги с COVID-19
Фельдшер Елена Сидорова в тяжелом состоянии лежит в реанимации больницы №11 в Рязани. У женщины поражение легких 75% и 90%. Болезнь осложнена сахарным диабетом второго типа.

Коллектив станции скорой медицинской помощи Касимова объявил сбор денег на лечение коллеги с COVID-19. Фельдшер Елена Сидорова в тяжелом состоянии лежит в реанимации больницы №11 в Рязани. Об этом сообщили в группе «Детинов | Новости Касимова».

У женщины поражение легких 75% и 90%. Болезнь осложнена сахарным диабетом второго типа.

«Требуется дорогостоящее лечение, одна ампула препарата стоит 170 тысяч рублей. Коллектив станции скорой медицинской помощи просит откликнуться на наше обращение, не оставаться равнодушными и помочь нам спасти нашего сотрудника», — говорится в сообщении.

Коллеги женщины отметили, что она работает на станции скорой медицинской помощи 35 лет.

Номер карты Сбербанка: 2202 2002 1664 79 72 (Пилипчук Елена Алексеевна).

Телефон: +7 (961) 011-18-10.