Из-за аварии в Рязани массово отключили холодную воду

Воды не будет на время аварийно-восстановительных работ. Кроме того, по нескольким адресам снизят подачу холодной воды.

Утром во вторник, 17 ноября, в Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщили в мэрии .

На время аварийно-восстановительных работ до 17:00 воды не будет на улице Дружной, дом 16 корпус 1.

После окончания работ воду дадут по следующим адресам:

улица Березовая, дом 2, дом 4, дом 6, дом 8, дом 10, дом 12;

улица Черновицкая, дом 25 корпус 1, дом 27, дом 27 корпус 2, дом 27 корпус 3;

улица Гоголя, дом 31, дом 31 корпус 1, дом 33, дом 29, дом с 2 по 32, дом с 1 по 39 и с корпусами;

улица Л. Толстого, дом 3, дом 5 (школа №37), дом 4/19, дом 6/20, дом 8, дом 10, дом 12, дом 22;

улица Чернышевского, дом 2/1, дом 4, дом 6, дом 8, дом 10;

улица Полетаева, дом с 2 по 18, дом с 1 по 17;

улица Братиславская, дом ½, дом 3, дом 5/1, дом 7/2, дом 9, дом 11, дом 13, дом 15/1, дом 17/2;

улица Островского, дом с 1 по 19, дом с 2 по 16, дом 15а (детсад №12), дом 4а (детсад №160).

Кроме того, до 17:00 подачу воды снизят по адресам:

улица Пронская, дом с 1 по 43, дом с 2 по 52;

улица Хлебная, дом 1, дом 2, дом 3, дом 4, дом 5;

улица Рязанская, дом с 2 по 20, дом с 1 по 39 (частный сектор).

До окончания ремонтных работ подачу воды снизят по адресам:

улица Полетаева, дом с 2 по 32, дом 32 корпус 1;

улица Братиславская, дом 25, дом 25 корпус 1, дом 27, дом 27а.

Ранее сообщалось об отключении воды на пяти улицах.