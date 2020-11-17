\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 18
-4°
Чтв, 19
-1°
Птн, 20
ЦБ USD 76.25 -0.67 18/11
ЦБ EUR 90.39 -0.78 18/11
Нал. USD 76.21 / 78.19 16:54
Нал. EUR 90.51 / 91.29 00:15
Новости
Коронавирус
Публикации
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
13 381
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
35 511
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
40 661
Тренд на цифровизацию. Как пандемия изменила банковскую сферу
Пандемия коронавируса и самоизоляция сильно изменили по...
3 ноября 11:58
41 031
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Хубезов предложил Меладзе стать волонтером в «красной зоне» ОКБ
По словам Хубезова, 16 ноября стартовал уникальный проект, в рамках которого 20 добровольцев из районов области приехали в ОКБ для обучения. Через 2 недели они вернутся в свои районы, где возглавят волонтерское движение.

Бывший главврач ОКБ Дмитрий Хубезов предложил певцу Валерию Меледзе стать волонтером в «красной зоне» ковид-центра больницы. Приглашение он опубликовал в Instagram.

По словам Хубезова, 16 ноября стартовал уникальный проект, в рамках которого 20 добровольцев из районов области приехали в ОКБ для обучения. Через 2 недели они вернутся в свои районы, где возглавят волонтерское движение.

«Сегодня из соцсетей я узнал, что наш знаменитый певец Валерий Меладзе хочет поработать волонтером в „красной зоне“ ковид-госпиталя… Уважаемый Валерий Шотаевич, для нас будет большой честью принимать вас здесь в качестве волонтера», — сказал Хубезов.

Он выразил уверенность в том, что участие артиста в этом проекте поднимет саму идею волонтерского движения на «принципиально новый уровень» не только в Рязанской области, но и в стране.

Фото Instagram Валерия Меладзе