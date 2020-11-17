Хубезов предложил Меладзе стать волонтером в «красной зоне» ОКБ

По словам Хубезова, 16 ноября стартовал уникальный проект, в рамках которого 20 добровольцев из районов области приехали в ОКБ для обучения. Через 2 недели они вернутся в свои районы, где возглавят волонтерское движение.

Бывший главврач ОКБ Дмитрий Хубезов предложил певцу Валерию Меледзе стать волонтером в «красной зоне» ковид-центра больницы. Приглашение он опубликовал в Instagram .

По словам Хубезова, 16 ноября стартовал уникальный проект, в рамках которого 20 добровольцев из районов области приехали в ОКБ для обучения. Через 2 недели они вернутся в свои районы, где возглавят волонтерское движение.

«Сегодня из соцсетей я узнал, что наш знаменитый певец Валерий Меладзе хочет поработать волонтером в „красной зоне“ ковид-госпиталя… Уважаемый Валерий Шотаевич, для нас будет большой честью принимать вас здесь в качестве волонтера», — сказал Хубезов.

Он выразил уверенность в том, что участие артиста в этом проекте поднимет саму идею волонтерского движения на «принципиально новый уровень» не только в Рязанской области, но и в стране.

Фото Instagram Валерия Меладзе