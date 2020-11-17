Двоих касимовских подростков осудят за ночные кражи. Об этом во вторник, 17 ноября,
Следователи выяснили, что в ночь на 24 мая 2020 года трое подростков, один из которых не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, через окно балкона забрались в квартиру, откуда унесли два телефона. Ущерб превысил 30 тысяч рублей.
Ночью следующего дня подростки забрались в вагончик на территории строительства многоквартирного дома и украли телефон и 200 рублей. Мобильник стоил примерно три тысячи рублей.
В обоих случаях потерпевшие спали.
Подозреваемых нашли, похищенное вернули владельцам.
На подростков 2005 и 2006 годов рождения завели дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК («Кража»), его направили в суд.
«Одновременно следователем в органы полиции направлено представление, в том числе для принятия мер к родителям несовершеннолетних», — добавили в следкоме.