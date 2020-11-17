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Двоих касимовских подростков осудят за ночные кражи
Следователи выяснили, что в ночь на 24 мая 2020 года трое подростков, один из которых не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, через окно балкона забрались в квартиру.

Двоих касимовских подростков осудят за ночные кражи. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщил рязанский следком.

Следователи выяснили, что в ночь на 24 мая 2020 года трое подростков, один из которых не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, через окно балкона забрались в квартиру, откуда унесли два телефона. Ущерб превысил 30 тысяч рублей.

Ночью следующего дня подростки забрались в вагончик на территории строительства многоквартирного дома и украли телефон и 200 рублей. Мобильник стоил примерно три тысячи рублей.

В обоих случаях потерпевшие спали.

Подозреваемых нашли, похищенное вернули владельцам.

На подростков 2005 и 2006 годов рождения завели дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК («Кража»), его направили в суд.

«Одновременно следователем в органы полиции направлено представление, в том числе для принятия мер к родителям несовершеннолетних», — добавили в следкоме.