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Дочь касимовского фельдшера с COVID-19 обратилась к рязанцам
Напомним, касимовский фельдшер попала в реанимацию рязанской больницы №11 с тяжелой формой коронавируса. Коллеги женщины объявляли сбор денег на дорогостоящее лекарство.

Дочь касимовского фельдшера с COVID-19 Елены Сидоровой обратилась к рязанцам и поблагодарила за поддержку и отклик. Ранее коллеги женщины объявляли сбор денег на дорогостоящее лекарство.

«Сегодня общалась с мамой, состояние пока тяжелое, но стабильное, все нужные лекарства в больнице есть. Мама чувствует огромную поддержку и благодарит всех за отклик», — передала слова матери ее дочь Наталья Вергазова.

Она уточнила, что семья не открывала сбор денег.

«Насколько мне известно, сбор уже остановлен. Финансовая помощь нам не пригодилась, возможно, средства пойдут на поддержку других больных или обеспечение медиков, работающих в красных зонах, — предположила дочь фельдшера. — Всем здоровья, берегите себя и своих близких!»

Напомним, касимовский фельдшер попала в реанимацию рязанской больницы №11 с тяжелой формой коронавируса. Болезнь осложнил сахарный диабет второго типа.

Ранее в минздраве сообщили, что в состоянии пациентки «наметилась позитивная динимика».