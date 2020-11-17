Для касимовского фельдшера с COVID-19 нашли лекарство

Ранее коллеги заболевшей женщины объявили сбор денег. Они рассказали, что фельдшер лежит в рязанской больнице №11 в тяжелом состоянии, ей требуется лекарство за 170 тысяч рублей.

Рязанский минздрав сообщил, что для касимовского фельдшера с COVID-19 Елены Сидоровой нашли лекарство. По данным ведомства, его купили родственники.

Ранее коллеги заболевшей женщины объявили сбор денег. Они рассказали, что Сидорова лежит в рязанской больнице №11 в тяжелом состоянии, ей требуется лекарство за 170 тысяч рублей.

«Всю необходимую медицинскую помощь, а также лекарственное обеспечение пациентка получает. Родственники изъявили желание приобрести дорогостоящий препарат по конкретному торговому наименованию. Лекарство приобретено без объявления дополнительного сбора средств», — сообщили в минздраве.

Представители ведомства уточнили, что у больной «на данный момент на фоне проводимого лечения наметилась позитивная динамика».

«Для возможного применения приобретенного лекарства определяются медицинские показания», — добавили в минздраве.

Позже дочь заболевшего фельдшера обратилась к рязанцам.