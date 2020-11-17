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Число заразившихся COVID-19 рязанцев превысило 12,5 тысячи
В России зарегистрировали 22 410 новых заболевших (1 971 013). Вылечились 22 055 человек (1 475 904), умерли 442 (33 931).

Число заразившихся COVID-19 рязанцев превысило 12,5 тысячи. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщил столичный оперштаб.

За сутки в регионе выявили 112 новых случаев заражения (с начала пандемии 12 540), выздоровели 163 пациента (всего 9 275). Летальных случаев за сутки нет, всего жертвами коронавируса стали 73 рязанца.

В России зарегистрировали 22 410 новых заболевших (1 971 013). Вылечились 22 055 человек (1 475 904), умерли 442 (33 931).