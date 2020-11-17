Более девяти миллионов мэрия выплатит рязанцам, попавшим в ДТП из-за ям на дорогах

В понедельник, 17 ноября, в Рязани состоялось заседание комитета по бюджету и налогам рязанской гордумы. На нем обсудили изменения в бюджете на 2020 год. Исполняющий обязанности начальника финансово-казначейского управления администрации Андрей Решеткин рассказал, что казне в этом году удалось сэкономить 11,4 миллионов рублей.

В понедельник, 17 ноября, в Рязани состоялось заседание комитета по бюджету и налогам рязанской гордумы. На нем обсудили изменения в бюджете на 2020 год.

Исполняющий обязанности начальника финансово-казначейского управления администрации Андрей Решеткин рассказал, что казне в этом году удалось сэкономить 11,4 миллионов рублей.

В связи с этим расходы на благоустройство города увеличатся, мэрия выделит дополнительно 9,2 миллиона рублей на оплату компенсаций по ДТП, произошедших из-за ям и выбоин на дорогах.