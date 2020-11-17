«Автомобилист» победил в дерби и возглавил таблицу рязанской НХЛ

В пятом туре лидеры обыграли «Шкоду-Рязань» со счетом 3:1. В первых двух голах победителей поучаствовали Василий Кладов и Сергей Баранов. В первом периоде Баранов ассистировал Кладову, а во втором — наоборот.

«Автомобилист» победил в дерби и возглавил таблицу рязанской НХЛ. Об этом сообщили организаторы Ночной хоккейной лиги.

В пятом туре лидеры обыграли «Шкоду-Рязань» со счетом 3:1.

В первых двух голах победителей поучаствовали Василий Кладов и Сергей Баранов. В первом периоде Баранов ассистировал Кладову, а во втором — наоборот.

«Шкода» усилиями Сергея Копьева смогла одну шайбу отыграть, однако точку в матче поставил «Автомобилист» после шайбы Владимира Вахтина. Пятая победа подряд вывела «Автомобилист» на первое место.

«Рельеф-Центр» поднялся на третье место после победы над «Державой» — 6:4. У победителей Геннадий Самсиков сделал три передачи и отметился заброшенной шайбой.

«Сокол» одержал первую победу в сезоне, обыграв «ВДВ-Рязань» со счетом 2:1. Гол и передачу оформил Юрий Морозов.

«Динамо» одержало волевую победу над «Здоровьем» со счетом 5:4. Бело-синие проигрывали по ходу встречи со счетом 1:3, но смогли набрать два очка. Алексей Малиновский оформил дубль и результативную передачу.

Лидер второй группы «Витязь» пока не проиграл ни одной встречи. В матче шестого тура команда выиграла у ЛХК «Спасск» со счетом 7:4. У победителей Сергей Степанов оформил дубль.

Первое поражение в сезоне потерпело «Динамо М». Команда с разгромным счетом уступила ЛХК «Чучково» — 1:7, Максим Монахов оформил хет-трик.

«Гладиатор» обыграл ЛХК «Рыбное» со счетом 2:0, а «Администрация города Рязани» выиграла у «Офицеров» — 7:3, которые еще очков не набирали.

В еще одном матче «Офицеры» уступили ЛХК «Дядьково» со счетом 1:10. Андрей Бычков сделал дубль и поучаствовал в двух результативных атаках.

Еще один разгромный счет зафиксировали в матче «Сокол» (Сапожок) и ЛХК «Лесной». Благодаря покеру и трем передачам Сергея Голобоких лесновцы одержали победу со счетом 12:3.