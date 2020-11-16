Жительница Сызрани заявила, что ее дочь изнасиловали три десятилетних мальчика

По словам женщины, над девочкой надругались три 10-летних мальчика. Это произошло днем 10 ноября в поселке Междуреченск.

Уроженка Узбекистана, проживающая в Сызрани, заявила в полицию о том, что ее 11-летнюю дочь изнасиловали. Об этом пишет « Комсомольская правда ».

По словам женщины, над девочкой надругались три 10-летних мальчика, это произошло днем 10 ноября в поселке Междуреченск. С места происшествия уже изъяли возможные вещественные доказательства и следы крови, проводится проверка.