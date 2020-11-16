За неделю на пожарах в Рязанской области погибли три человека

За неделю, с 9 по 15 ноября, в Рязанской области произошло 19 пожаров, еще 9 раз горела сухая трава. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. Огонь уничтожил и повредил 19 строений и 3 автомобиля

За неделю, с 9 по 15 ноября, в Рязанской области произошло 19 пожаров, еще 9 раз горела сухая трава. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Огонь уничтожил и повредил 19 строений и 3 автомобиля. Спасители эвакуировали 1 238 человек, один получил ожоги, трое погибли.

Так, людей эвакуировали из «М5 Молла», который загорелся 12 ноября.

11 ноября горел жилой дом в деревне Ранние Всходы Шацкого района, погибли мужчина 1953 года рождения и женщина 1952 года рождения.

12 ноября горела квартира в Кельцах Рязанского района, мужчина 1936 года рождения получил ожоги, его госпитализировали.

15 ноября горел дом на улице Совхозной, в Сараях, погиб мужчина 1978 года рождения.

На водных объектах происшествий не зарегистрировано.