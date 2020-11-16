\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 16
-2°
Втр, 17
-4°
Срд, 18
-3°
ЦБ USD 76.92 -0.41 17/11
ЦБ EUR 91.17 -0.15 17/11
Нал. USD 76.32 / 78 17:31
Нал. EUR 90.35 / 91.07 17:31
Новости
Коронавирус
Публикации
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
11 624
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
33 840
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
38 996
Тренд на цифровизацию. Как пандемия изменила банковскую сферу
Пандемия коронавируса и самоизоляция сильно изменили по...
3 ноября 11:58
39 381
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
За неделю на пожарах в Рязанской области погибли три человека
За неделю, с 9 по 15 ноября, в Рязанской области произошло 19 пожаров, еще 9 раз горела сухая трава. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. Огонь уничтожил и повредил 19 строений и 3 автомобиля

За неделю, с 9 по 15 ноября, в Рязанской области произошло 19 пожаров, еще 9 раз горела сухая трава. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Огонь уничтожил и повредил 19 строений и 3 автомобиля. Спасители эвакуировали 1 238 человек, один получил ожоги, трое погибли.

Так, людей эвакуировали из «М5 Молла», который загорелся 12 ноября.

11 ноября горел жилой дом в деревне Ранние Всходы Шацкого района, погибли мужчина 1953 года рождения и женщина 1952 года рождения.

12 ноября горела квартира в Кельцах Рязанского района, мужчина 1936 года рождения получил ожоги, его госпитализировали.

15 ноября горел дом на улице Совхозной, в Сараях, погиб мужчина 1978 года рождения.

На водных объектах происшествий не зарегистрировано.