Врач рассказала, как восстановить легкие после коронавируса

Врач аллерголог-иммунолог Евгения Паршина рассказала «Аргументам и Фактам», как можно восстановить легкие после коронавируса. Этот процесс проходит от полутора до двух лет, но можно его ускорить, считает эксперт.

Врач аллерголог-иммунолог Евгения Паршина рассказала « Аргументам и Фактам », как можно восстановить легкие после коронавируса.

Этот процесс проходит от полутора до двух лет, но можно его ускорить, считает эксперт. Для этого подойдут дыхательная гимнастика и специальные дыхательные тренажеры.

Для проведения гимнастики люди обращаются в медцентры, но справиться с этим можно и самостоятельно. При этом упражнения необходимо проводить регулярно несколько раз в день. Дыхательную гимнастику можно проводить в положение лежа и сидя, эти тренировки также позволят сохранить тонус.