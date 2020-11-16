Водителей автобусов обяжут надевать противосонные браслеты

В России внедрят устройства, созданные в рамках «дорожной карты» Национальной технологической инициативы (НТИ). Исполнительный директор «Нейронета» Александр Семенов сообщил, что прототипы этих приборов сейчас проходят тестирование в Великом Новгороде и Туле.

Российские власти хотят обязать водителей автобусов и, вероятно, водителей такси использовать средства для предупреждения сна. Об этом пишут « Ведомости » со ссылкой на пресс-службу Минтранса. Предполагается, что системы мониторинга будут обязательны для водителей, перевозящих более восьми пассажиров.

По данным издания, в России внедрят устройства, созданные в рамках «дорожной карты» Национальной технологической инициативы (НТИ). Исполнительный директор «Нейронета» Александр Семенов сообщил, что прототипы этих приборов сейчас проходят тестирование в Великом Новгороде и Туле.

Одним из устройств будет браслет, который будет оценивать нервную проводимость. Другим элементом системы контроля станет неинвазивный нейроинтерфейс. Он сумеет считывать активность головного мозга водителя. Третий прибор — камера с интегрированным искусственным интеллектом. Она позволит контролировать состояние водителя.