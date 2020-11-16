Во вторник в Рязанской области не будут продавать алкоголь

Запрет ввели в соответствии с законом «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области». Ограничения не распространяются на продажу спиртных напитков в местах общественного питания.

В международный день студентов, 17 ноября, в рязанских магазинах не будут продавать спиртное. Об этом сообщили на сайте министерства промышленности Рязанской области.

Запрет ввели в соответствии с законом «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области».

Ограничения не распространяются на продажу спиртных напитков в местах общественного питания.