Владелец батутного центра в «М5 Молле» рассказал о произошедшем

Владелец, подчеркнул, что страховку выплатили если бы посетитель получил какую-либо травму при пожаре. Также Вячеслав Зенин отметил, что в результате этого пожара никто не пострадал «и это самое важное».

Вячеслав Зенин, владелец сгоревшего в «М5 Молле», батутного центра рассказал о своей версии случившегося. Ролик появился на YouTube.

«Мы открыли наш батутный центр 10 октября 2015 года. Месяц назад мы отпраздновали уже пять лет. 2020 год стал для нас не самым простым. 12 ноября наш батутный центр сгорел. В настоящий момент нет окончательного вердикта следствия — кто виноват», — говорится в сообщении.

Также Зенин отметил, что в результате этого пожара никто не пострадал «и это самое важное».

«На данный момент мы предполагаем, что человек по случайности пустил сигнальную ракету в батутный центр и поэтому произошло возгорание», — подчеркнул Вячеслав Зенин.

Кроме того, он рассказал, что батутный центр застрахован на сумму до 3 миллионов (страховка касалась эксплуатации батутного центра). Зенин подчеркнул, что страховку выплатили, если бы посетитель получил травму в батутном центре.

«Такой исход событий я не мог предугадать и что-то сделать. Мы идем дальше, будем делать новые проекты и дальше развиваться», — заключил Зенин.